O vereador de Caxias do Sul que fez oposição ao prefeito eleito e será secretário em 2025

Após ter sido oposição ao prefeito reeleito nas eleições, o Progressistas confirmou que estará na base do segundo governo de Adiló Didomenico (PSDB) em Caxias do Sul. Uma reunião na noite de quarta-feira (18), com presença de Adiló e Alexandre Bortoluz, presidente municipal da sigla, selou o acordo.

Para a composição do primeiro escalão, o PP já tem o nome definido: Adriano Bressan, vereador reeleito com 3.791 votos. O que ainda falta confirmar é a secretaria que ele ocupará. Com a proposta concreta em mãos, Bortoluz ainda vai pedir o aval do diretório municipal. Se confirmado o ingresso do progressista no governo municipal, sua cadeira será ocupada pelo primeiro suplente do partido, o pastor evangélico Calebe Garbin.

O partido bate o pé para que Bressan comande a pasta de Obras em 2025. Já Adiló, segundo informações do colunista do Pioneiro Ciro Fabres, ofereceu espaço no Urbanismo ou na Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade. A decisão deve sair na próxima semana, antes do Natal. Incomunicável, o prefeito ainda não anunciou nenhum integrante do secretariado, e prepara o anúncio de todo o primeiro escalão para o dia 27 de dezembro.

Nos meses que antecederam as eleições, Bressan atuou como opositor ao governo municipal. Além de votar contra projetos da prefeitura na Câmara, também cobrou o prefeito Adiló no plenário e em vídeos nas redes sociais por problemas nas obras e na zeladoria da cidade. A saúde também era assunto recorrente das críticas feitas pelo parlamentar. Até a janela partidária, em março deste ano, Bressan fazia parte do PRD, que também estava na base do governo.

O posicionamento foi o mesmo adotado pelo partido. Nas eleições, o PP disputou contra a chapa liderada por Adiló Didomenico, vencedora do pleito. O partido indicou a vereadora Gladis Frizzo para ser vice de Maurício Scalco (PL), derrotado no segundo turno.

Sem ter sido eleita e no fim do mandato como vereadora, Gladis deve ocupar um cargo do governo estadual na Serra, ainda sem definição de qual será a função e a área. A negociação é feita diretamente pelo presidente estadual do PP, deputado Covatti Filho, com o governo do Estado. Gladis é cotada para ser uma das candidatas do partido à Câmara dos Deputados em 2026, e o PP local ainda almeja indicar um nome à Assembleia Legislativa.