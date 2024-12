Os embarques de PDT e PP no Governo Adiló, em Caxias do Sul

Reunião do diretório do PDT, na terça-feira, autorizou partido a ingressar no Governo Adiló Daniel Corrêa / Divulgação

As articulações para a composição do primeiro escalão do segundo Governo Adiló avançam em Caxias do Sul. E a escalação do time, que vai tomando forma, está se tornando uma frente política ampliada, à direita e à centro-esquerda. O prefeito Adiló é um político hábil para essas costuras, atento à formação de uma base que lhe dê maioria na Câmara. Com a autorização do diretório do PDT para ingressar no governo, decisão tomada em reunião do colegiado na terça-feira à noite (foto acima), fica mais fácil. O PDT integrar o governo, agora, só depende de Adiló, e o prefeito não perderá a oportunidade.

O partido, informalmente, definiu um critério para preencher eventuais vagas no governo, que se dará pela posição dos suplentes. O primeiro da lista é José de Freitas Abreu, o Jack, e a principal sondagem é para a pasta de Habitação – uma pasta, aliás, que tem muitos pretendentes.

– José de Abreu será a prioridade – confirma o presidente do PDT, Rafael Bueno.

Se à esquerda o futuro governo está ampliando sua base, à direita o movimento é semelhante, buscando o território do Progressistas, que esteve na eleição ao lado de Maurício Scalco (PL), adversário de Adiló em segundo turno. Embora o PP, diferentemente do PDT, ainda não tenha batido o martelo sobre embarcar no governo, a possibilidade é vista sem maiores resistências. O vereador Adriano Bressan, vice-presidente da sigla, é certamente o nome mais falado nos bastidores para ocupar uma vaga no primeiro escalão. Já foi mencionado para diversas secretarias. Ele confirma a sondagem.

– O partido está sendo sondado. Não há problema nenhum (em participar do governo), mesmo que o partido tenha estado com a outra candidatura, do outro lado, porque é preciso pensar em Caxias. Fazer política é pensar no consenso, a eleição terminou no segundo turno, a comunidade precisa do bom serviço. Desde que seja positivo (a proposta a ser oferecida pelo governo), o partido tem muito a contribuir – resume Bressan.

PDT e PP não demonstram maiores dificuldades em embarcar no governo. É o que vai acontecer. O interesse das siglas facilita a articulação para Adiló pavimentar uma base ampliada.

Brilho no olho

O nome de Adriano Bressan apareceu nos bastidores ligado a pastas como Urbanismo e Trânsito, Transporte e Mobilidade. Essas são duas pastas eminentemente técnicas, em que a ocupação pela área técnica se justifica com mais preponderância. Outra secretaria que aparece com força ligada ao nome de Bressan é a de Obras. Ele não disfarça a preferência:

– Sempre tive o desejo (em ocupar a Secretaria de Obras). Pelo meu conhecimento e atuação muito grande na área. É uma secretaria que a gente tem o desejo de ser muito útil para Caxias – diz ele.

MDB também vai estar

O MDB também estará no governo. O nome do ex-candidato a prefeito Felipe Gremelmaier é uma imposição política se o prefeito Adiló quiser contar com o partido. Falta ver a pasta. Poderia ser Esporte e Lazer, já que a pasta de Turismo sozinha se extinguiu, sendo incorporada como Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Mas essa segunda alternativa pode interessar mais ao partido. Outra participação do MDB no governo deve ser na vaga do escritório em Brasília. O nome do ex-deputado federal Mauro Pereira, que seguiu se movimentando em Brasília após deixar o Congresso, desponta fácil, e sua presença no governo contempla a participação do MDB. Deve haver conversação com o presidente da sigla, Carlos Búrigo, até o fim da semana.