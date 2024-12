Atriz Cate Blanchett visita cidades gaúchas afetadas pela enchente em missão da Acnur

A atriz Cate Blanchett esteve no Estado nesta semana. Hector Perez / Acnur/Divulgação

A atriz australiana Cate Blanchett visitou Porto Alegre, Taquari e Cruzeiro do Sul, regiões afetadas pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024, como representante da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), da qual é Embaixadora da Boa Vontade. Ela esteve no Brasil entre segunda (16) e quarta-feira (18) e, segundo a Acnur, já retornou para o Reino Unido.

Segundo a Acnur, Cate participou de encontros com pessoas refugiadas e brasileiros impactados pelas inundações e visitou iniciativas lideradas por refugiados em socorro à população atingida.

Em Porto Alegre, esteve no bairro Sarandi, onde a maior parte das moradias ficou debaixo d'água em maio. Ela encontrou-se com Johanna Moya, venezuelana que mora no bairro e trabalha com reciclagem. Em maio, teve a casa destruída pelas enchentes.

Cate também se reuniu com o governador Eduardo Leite, segundo a Acnur, para "enfatizar preocupações quanto aos efeitos das mudanças climáticas".

No Vale do Taquari, a atriz visitou Taquari e Cruzeiro do Sul, duas das cidades que foram arrasadas durante a tragédia ambiental. Dos 497 municípios gaúchos, 472 foram atingidos, afetando mais de 2,3 milhões de pessoas, de acordo com a Defesa Civil.

Conversa com Leite

O governador Eduardo Leite publicou na tarde desta quinta-feira (19), na sua conta no X, mensagem em que agradece a visita da atriz, dizendo que ela deu "visibilidade aos impactos das enchentes e às nossas ações para apoiar as famílias".

O governador destacou ainda o papel da Acnur na construção dos Centros Humanitários de Acolhimento "com espaços dignos e adequados para famílias desabrigadas".