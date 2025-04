Temporal afeta atendimento em 34 unidades de saúde em Porto Alegre

Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, estava sem luz por volta das 7h50min. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Porto Alegre tem 34 unidades de saúde com problemas no atendimento na manhã desta terça-feira (1º) em razão do temporal que atingiu a cidade no fim da tarde de segunda-feira (31).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), quatro delas permanecerão fechadas nesta terça-feira em razão de danos ocasionados pelo temporal: Ilha da Pintada, Vila Elizabeth, Cruzeiro do Sul e Glória.

Outras 30 permanecem abertas para atendimentos, mas com restrição, pois estão sem energia elétrica, internet ou água (veja lista completa abaixo).

Um dos locais com atendimento parcial é o Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, que estava sem luz durante a manhã desta terça, quando Zero Hora esteve no local. Não havia previsão para o restabelecimento da energia.

— O acolhimento continua sendo feito. Em casos agudos, febre, pressão alta, de dor, os médicos estão dando continuidade no atendimento. Já as solicitações de exames não estamos fazemos, porque não é urgente, então orientamos o retorno quando nosso sistema voltar ao normal — relatou Silvia Corrêa, enfermeira e coordenadora do serviço.

Vacinas também não são aplicadas, e a orientação é que usuários busquem imunizantes em centros onde há luz.

Conforme a o coordenadora, a unidade não sofreu danos estruturais graves, apenas algumas salas registraram goteiras durante a chuvarada.

O município tem 134 unidades de saúde, ou seja, cem delas seguem funcionando sem problemas nesta terça-feira.

Hospitais

O Hospital de Pronto-Socorro (HPS), que registrou alagamento na recepção devido à chuva na tarde de segunda-feira, também funciona normalmente nesta terça-feira.

A emergência SUS do Hospital São Lucas, que chegou a ser afetada pelo temporal, retomou o atendimento por volta das 9h.

Segundo a instituição, o vento forte danificou telhas e os pacientes foram realocados por seguranças. Equipes conseguiram resolver o problema nas primeiras horas do dia. Por volta das 9h30min, a superlotação na emergência era de 260%.

Unidades abertas com restrições:

Diretor Pestana

IAPI

Modelo

Navegantes

Tristeza

Álvaro Difini

Alto Erechim

Asa Branca

Bananeiras

Chapéu do Sol

Chácara do Banco

Fradique Vizeu

Ilha dos Marinheiros

Jardim Leopoldina

Lami

Macedônia

Mario Quintana

Nossa Senhora de Belém

Núcleo Esperança

Osmar Freitas

Passo das Pedras II

Paulo Viaro

Paulo Ávila

Ponta Grossa

Quinta Unidade

Restinga

Santa Anita

Vila Floresta

Vila Pinto

Wenceslau Fontoura