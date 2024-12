Diretório do PDT caxiense autoriza ingresso do partido no Governo Adiló

O diretório do PDT de Caxias do Sul, reunido nesta terça-feira à noite, decidiu autorizar o ingresso no Governo Adiló. Cerca de 40 filiados participavam da reunião e houve apenas uma abstenção. À tarde, a ex-presidente Cecília Pozza, integrante da comissão executiva municipal, confirmara à coluna que “havia conversas” no partido sobre o ingresso no Governo Adiló. A decisão veio logo. Bastidores indicam que o partido pode ficar com uma pasta – as preferenciais para a sigla são as de Saúde ou Habitação.