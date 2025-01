Até a próxima!

A primeira página que este colunista – à época um esforçado editor – editou no Pioneiro foi na longínqua edição de 1º de junho de 1989. Era a edição 4.233 do jornal. O Muro de Berlim ainda não caíra, tampouco o Brasil havia realizado a primeira eleição direta para a Presidência após a ditadura militar.

Pois bem, ciclos se encerram. Esta nota em GZH é extraída da última página assinada pelo colunista no Pioneiro, no dia em que o jornal alcança a edição 15.252. Foi uma convivência longa, de 35 anos, 30 deles sob o guarda-chuva da RBS, que teve, em 1995, uma breve interrupção por um ano e cinco meses. O editor e, anos depois, colunista foi um privilegiado por ter, durante esse tempo todo, testemunhado e registrado, por sua atuação profissional, o crescimento de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha e do próprio jornal.