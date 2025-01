As demandas e diferenciais do segundo Governo Adiló em Caxias do Sul

O principal diferencial político no segundo Governo Adiló, em Caxias do Sul, começado nesta quarta-feira, é a presença do vice-prefeito eleito, Edson Néspolo (União Brasil). Dono de uma trajetória pública extensa, com eleições à Câmara de Vereadores ainda nos Anos 90 e que incluíram duas disputas à prefeitura em 2016 e 2020, ele imprime peso político à parceria que comandará Caxias do Sul pelos próximos quatro anos – mesmo que tenha assumido outras funções em Gramado e na iniciativa privada, que de alguma forma o distanciaram do cenário político caxiense no período pós 2020. Na foto acima, na posse do secretariado, já na prefeitura, o prefeito Adiló, a primeira-dama Jussara Canali, o vice Néspolo, a esposa Pamela e o pequeno João Pedro, o primogênito que nasceu em dezembro.