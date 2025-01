Adiló Didomenico e Edson Néspolo tomam posse para a nova gestão na prefeitura de Caxias do Sul

A cerimônia se iniciou às 14h12min, sendo conduzida pela vereadora Rose Frigeri (PT), por ser a parlamentar com mais idade entre os eleitos, ao lado do prefeito Adiló e do secretário da Mesa Diretora da sessão, Edson da Rosa (Republicanos). Inicialmente, prefeito, vice e os vereadores eleitos foram chamados para apresentarem as documentações de posse — diploma eleitoral e declaração de bens — e fazerem o juramento.