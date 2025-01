Os primeiros dias do segundo Governo Adiló em Caxias do Sul são dedicados a muito planejamento

Logo após a posse, os secretários foram até o Hotel Samuara para uma reunião de integração, que contou com a benção do frei Jaime Bettega Andreia Copini / Divulgação

O primeiro dia do prefeito reeleito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), foi marcado por reuniões de planejamento e de definições dos nomes dos 18 secretários-adjuntos e subprefeitos dos distritos de Caxias do Sul. A relação dos novos integrantes do segundo mandato de Adiló deve ser revelada nesta sexta-feira (3). Conforme as informações da assessoria, o vice-prefeito, Edson Néspolo (União Brasil) acompanhou todos os encontros.

Logo após a posse nos cargos, na noite de quarta-feira (1º), Adiló e Néspolo reuniram-se com os 27 novos secretários, diretores e responsáveis por órgãos do governo no Hotel Samuara para uma atividade de integração.

Foi o primeiro encontro com todos juntos. Cada um se apresentou falando um breve currículo. Ao final, houve uma bênção à equipe pelo frei Jaime Bettega, informou a assessoria do prefeito.

Já na manhã de quinta-feira (2), a dobradinha no comando do Executivo municipal iniciou as reuniões de planejamento com a nova equipe. Pela tarde, os encontros foram para alinhar os nomes dos secretários-adjuntos e subprefeitos dos 11 distritos e regiões administrativas: Santa Lúcia do Piaí, Vila Oliva, Vila Seca, Fazenda Souza, Criúva, Vila Cristina, Galópolis, Forqueta, Desvio Rizzo, Ana Rech e 1º Distrito.

O processo vinha sendo liderado por Néspolo, com apoio dos moradores dos distritos e bairros. Ainda no início de dezembro, o vice encaminhou ofícios para líderes de cada localidade com o objetivo de fazer uma espécie de "lista tríplice" com indicações de nomes de representantes.