Ricardo Barazzetti é o novo diretor-geral da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

Barazzetti (esquerda para direita), ao lado do presidente da Câmara, Lucas Caregnato, Thales Comerlato, que vai assumir a chefia da comunicação e Caroline Dall'Agnol que responderá pela programação da TV Câmara. Vania Marta Espeiorin / Divulgação

O economista Ricardo Barazzetti, 43 anos, foi escolhido para assumir a direção-geral da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em 2025. A decisão cabe ao presidente do Legislativo, Lucas Caregnato (PT), que foi eleito para o cargo no dia 1º de janeiro.

Essa será a segunda vez que Barazzetti assume o comando da Câmara: ele foi diretor-geral em 2022, quando a presidência foi ocupada pela então vereadora Denise Pessôa (PT). É formado em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com especialização em Gestão e Finanças Públicas pela Fundação Perseu Abramo. Também é acadêmico de Direito na UCS.

— Retorno para a direção-geral com mais experiência e reafirmando o propósito de promover, com a Mesa Diretora e os demais vereadores, um trabalho de qualidade e em parceria com os servidores — afirmou Barazzetti.

A chefia de comunicação da Câmara estará sob responsabilidade do publicitário Thales Comerlato. Ele atua na Câmara desde 2021, quando iniciou como assessor político de Caregnato e, posteriormente, da Assessoria da Bancada do PT. É formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

— É uma área com grande potencialidade porque abre espaço para as pessoas se conectarem mais com o poder Legislativo e com todas as vereadoras e os vereadores. Também amplia o diálogo desse poder junto à comunidade — destaca.

Atrelada à comunicação do Legislativo, a programação da TV Câmara será coordenada pela jornalista Caroline Dall'Agnol. Formada pela UCS, Caroline tem 12 anos de experiência em tele-jornalismo.