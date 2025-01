EUA: Biden assina medida que aumenta Previdência para funcionários públicos atuais e antigos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou neste domingo, 5, uma medida que aumenta os pagamentos de Previdência Social para funcionários públicos atuais e antigos, afetando quase 3 milhões de pessoas que recebem pensões por terem atuado como professores, bombeiros, policiais e outros empregos no serviço público.

"O projeto de lei que estou assinando hoje é uma proposta simples: os americanos que trabalharam duro a vida toda para ganhar dinheiro honestamente devem poder se aposentar com segurança econômica e dignidade - esse é todo o propósito do sistema de Previdência Social", disse Biden durante uma cerimônia de assinatura no Salão Leste da Casa Branca.