O que são as notas de contexto que a Meta quer implementar?

Como funcionam as notas de contexto?

As notas são propostas e redigidas por usuários voluntários , que precisam se inscrever previamente, e não são editadas pelas equipes do X.

As avaliações "levam em conta não apenas o número de colaboradores que classificaram uma publicação como útil ou inútil , mas também se as pessoas que a avaliaram parecem pertencer a diferentes esferas ", explica o X em seu site oficial.

Quais são os riscos?

Com as avaliações, "o problema é que a verificação depende da multidão", aponta Christine Balagué, professora do Instituto Mines-Télécom e fundadora da rede de pesquisa "Good in Tech", que trabalha com desinformação.