Cinemas dos EUA pedem prazo de 45 dias para filmes chegarem ao streaming

"Deve haver um ponto de referência", declarou o presidente do Cinema United, Michael O'Leary, que exigiu "um período de exclusividade claro e consistente" de ao menos 45 dias.

A arrecadação anual de bilheteria na América do Norte - que inclui o Canadá - regularmente superava os 11 bilhões de dólares na década de 2010, mas não ultrapassou os 9 bilhões na década de 2020.

Antes do auge do streaming e do fechamento temporário das salas de cinema devido à pandemia, janelas de 90 dias eram comuns nos cinemas americanos.