Zagueiro do Inter passará por nova avaliação e vira dúvida para encarar o Cruzeiro

O zagueiro Juninho ainda não tem presença confirmada para a partida contra o Cruzeiro, no domingo (6), pelo Brasileirão. O defensor passará por uma nova avaliação neste sábado (5) para definir sua utilização.

O atleta colorado precisou ser substituído no segundo tempo do empate com o Bahia, após sentir um desconforto no músculo adutor da coxa esquerda.

Conforme apurou a reportagem de ZH, ele será submetido a um exame de imagem e será novamente avaliado pelo departamento médico e comissão técnica no último treino na manhã deste sábado.

Ainda, na zona mista da Fonte Nova, Juninho chegou a comentar que a saída foi por precaução.

— Pesou um pouquinho o adutor, mas nada de mais. Saí por precaução, para não agravar mais, mas não é nada preocupante.

Vitão aparece no campo

Outra situação que gerou preocupação depois do jogo com o Bahia foi em relação ao zagueiro Vitão. O atleta foi atendido ao término do jogo com um suposto problema no tornozelo.

Na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira (4), ele apareceu ao lado de outros titulares realizando corridas ao redor do campo. Caso não tenha nenhuma intercorrência, deverá ser titular contra o Cruzeiro.

Novas opções

No treino da reapresentação, atletas que vinham sendo desfalques nos últimos jogos estiveram normalmente em campo: o zagueiro Clayton Sampaio e o meia Bruno Tabata.

O primeiro estava em recuperação de um traumatismo no calcâneo esquerdo, sofrido ainda em janeiro. Clayton Sampaio só esteve em campo na estreia do Gauchão, contra o Guarany, em Bagé.

Tabata, por sua vez, sequer estreou na temporada. Ele foi liberado para o treino desta sexta-feira e poderá retornar em breve.

O atleta vinha de uma recuperação por lesão muscular na região do reto femoral da coxa esquerda. Ele ainda é dúvida contra o Cruzeiro, mas poderá ficar à disposição contra o Atlético Nacional-COL, no dia 10, pela Libertadores.