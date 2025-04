Morre Ivan Kley, ex-tenista e pai do cantor Vitor Kley, aos 66 anos

Ivan Kley foi tenista profissional e atingiu o 81º lugar no ranking de simples.

Ivan Kley , ex-tenista brasileiro e pai do cantor Vitor Kley, morreu nesta quinta-feira (3), em Itajaí, em Santa Catarina. O homem, de 66 anos , foi vítima de tromboembolismo pulmonar. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Kley foi um dos principais nomes do tênis brasileiro, tendo destaque em competições nacionais e internacionais. O ex-atleta atingiu, durante a carreira, o 81º lugar no ranking mundial de simples da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) — órgão regulador do tênis profissional masculino. Na modalidade de duplas, ele chegou a alcançar a 56ª posição, da ATP.