Ônibus com estudantes da UFSM cai em declive e deixa mortos no RS; siga a cobertura ao vivo

Ônibus caiu em um trecho da Estrada Acesso Rota do Sol, na cidade de Imigrantes, no Vale do Taquari.

Ônibus levava estudantes a cactário de Imigrante

O veículo levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a um cactário do município.

Há divergência no número de mortos. Preliminarmente, a informação era de que 10 pessoas morreram no acidente. O coronel Samaroni Zappe, comandante da Brigada Militar no Vale do Taquari, afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha, de que havia sete óbitos confirmados por volta das 13h.