Com ausências no ataque, Grêmio desembarca em Fortaleza para enfrentar o Ceará

Recepcionado por gremistas que residem em Fortaleza , o Grêmio chegou à capital cearense no início da noite desta sexta-feira (4).

Conforme já antecipado antes mesmo da decolagem em Porto Alegre, o Tricolor enfrentará o Ceará pela segunda rodada do Brasileirão sem Braithwaite e Cristian Olivera.

— Eu queria ver o Braithwaite, mas meu jogador preferido é o Villasanti — disse o jovem Keven Martins, de 18 anos, que nasceu no Ceará, mas compareceu ao hotel enrolado na bandeira do Grêmio.

Jovem de 18 anos é cearense e foi acompanhar a chegada do Tricolor em Fortaleza.

O centroavante dinamarquês foi preservado, depois de sofrer uma entorse no tornozelo contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Porém, não teve diagnosticada nenhuma lesão. Já o uruguaio apresentou um desconforto no músculo adutor da coxa.