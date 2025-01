Congresso dos EUA certifica vitória de Trump nas eleições presidenciais

Candidata derrotada nas eleições, Kamala Harris, foi a responsável por declarar a vitória de Trump, ao lado do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson.

O Congresso dos Estados Unidos certificou, nesta segunda-feira (6), que Donald Trump venceu a eleição de novembro , tornando-se o 47º presidente do país, após os legisladores contarem e confirmarem os votos do Colégio Eleitoral.

— Donald J. Trump, do Estado da Flórida, recebeu 312 votos ( de delegados ). Kamala D. Harris, do estado da Califórnia, recebeu 226 votos — declarou a própria Kamala aos legisladores reunidos após a conclusão da contagem.

Após a certificação do resultado, Trump deverá tomar posse em 20 de janeiro. O evento cívico-militar marca o início de um novo mandato no governo americano. Ele será o homem mais velho a ocupar o cargo, com 78 anos e sete meses.