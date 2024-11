"Voto não obrigatório" Notícia

Como funcionam as eleições para presidente nos Estados Unidos; entenda passo a passo

Sistema eleitoral norte-americano difere do utilizado no Brasil e em outros países. Apesar de ser conhecida como a maior democracia do planeta, a definição é indireta, por meio de delegados que representam os Estados, e não é suficiente conquistar a maioria dos votos diretos dos eleitores para ser eleito

