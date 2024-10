"Sufrágio universal indireto"

Como funcionam as eleições nos Estados Unidos? Saiba quem são os delegados dos colégios eleitorais

Sistema remonta à Constituição de 1787, que estabeleceu as normas para o pleito presidencial americano. No total, cinco presidentes americanos perderam no voto popular, mas venceram a disputa pelo cargo

28/10/2024 - 09h28min Atualizada em 28/10/2024 - 14h28min