Luiz Galeazzi era sócio de indústria de cadernos do RS: "Era fantástico e assumia empresas estressadas", diz sócio gaúcho

Vítima da queda do avião que pilotava em Gramado, Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, era sócio da Credeal, tradicional fabricante de cadernos de Serafina Corrêa, no norte do Rio Grande do Sul. Tinha como parceiro na sociedade o empresário gaúcho Edilson Deitos, que conversou com a coluna ainda consternado com o acidente.