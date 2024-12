A Serra gaúcha despertou neste domingo (22) em meio a um desastre aéreo que deixou 10 mortos e 17 feridos. Um avião caiu na região da Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, em Gramado, após decolar por volta das 9h15min em Canela.

A aeronave tinha como destino Jundiaí (SP), conforme a Infraero, e era pilotada pelo empresário Luiz Cláudio Galeazzi. Todos os ocupantes eram familiares dele e não sobreviveram.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga o caso e deve emitir um laudo explicando o que causou o acidente.

Clima na cidade

A manhã e o começo da tarde deste domingo em Gramado foram marcados por uma forte neblina, cheiro de querosene e perplexidade. Quem presenciou o acidente ficou apreensivo, com medo de explosões ou desabamentos nos locais atingidos pela aeronave.

Com o acidente, a RS-235, a Avenida das Hortênsias, teve o fluxo de veículos bloqueado pela manhã pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) para garantir os trabalhos de investigação e garantir a segurança da comunidade. No começo da tarde, uma pista da rodovia foi liberada, nos dois sentidos.

Moradores relataram à reportagem de Zero Hora que muitos curiosos tentavam se aproximar do palco da tragédia para filmar os destroços e observar, o que também impactou no tráfego de veículos pela região.

Veja o que se sabe sobre o acidente até agora

Como o acidente aconteceu?

Conforme a Infraero, a aeronave partiu de Canela às 9h15min e teria como destino Jundiaí (SP). No meio do percurso, no entanto, o avião teria batido contra a chaminé de um prédio, perto da Avenida das Hortênsias. Na sequência, a aeronave teria acertado o segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.

O que teria causado o acidente?

Segundo relatos de moradores do entorno do acidente, a aeronave teria perdido o controle após acertar a chaminé, acarretando nas colisões envolvendo a casa, a loja de móveis e a pousada.

A condição meteorológica foi apontada por especialistas contatados pela Zero Hora como um dos elementos que podem ter sido determinantes para a ocorrência. Para o presidente do Aeroclube de Canela, Marcelo Sulzbach, a observação de imagens indica que pode ter ocorrido uma rápida piora na condição visual por conta de nevoeiro e nebulosidade.

A causa oficial, entretanto, será divulgada pelo Cenipa, responsável por investigar ocorrências aeronáuticas, após o término da apuração do fato.

Pela manhã, o Cenipa acionou investigadores do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), de Canoas, para atender a ocorrência. A equipe realizou a chamada Ação Inicial, em que são utilizadas técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial de danos causados à aeronave (ou por ela) e levantamento de informações necessárias à investigação.

O Cenipa destacou, ainda, que vai se pronunciar sobre o resultado da investigação através do Relatório Final. O objetivo é que a conclusão tenha o menor prazo possível, mas depende da complexidade da ocorrência.

Quem são as vítimas?

O empresário Luiz Cláudio Galeazzi, 61 anos, é uma das vítimas do acidente. Além dele, que estava pilotando o aeronave, nove familiares ocupavam o avião e morreram no acidente. As vítimas são a esposa de Galeazzi e três filhas do casal, a mãe da esposa, uma cunhada e o marido e seus dois filhos. Veja a lista:

Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi - piloto

Tatiana Natucci Niro - esposa de Galeazzi

Maria Eduarda Niro Galeazzi - filha de Galeazzi e Tatiana

Maria Elena Niro Galeazzi - filha de Galeazzi e Tatiana

Maria Antonia Niro Galeazzi -filha de Galeazzi e Tatiana

Lilian Natucci - sogra de Galeazzi

Veridiana Natucci Niro - irmã da esposa de Galeazzi

Bruno Cardoso Munhoz Guimaraes Araújo - marido de Veridiana

Giulia - filha de Veridiana e Bruno

Matteo - filho de Veridiana e Bruno

Empresário Luiz Cláudio Galeazzi pilotava a aeronave. Galeazzi & Associados / Reprodução

Galeazzi era sócio da Credeal, tradicional fabricante de cadernos de Serafina Corrêa, no norte do Rio Grande do Sul. Tinha como parceiro na sociedade o empresário gaúcho Edilson Deitos, que conversou com a colunista Giane Guerra ao longo do domingo e o classificou como alguém "fantástico", que não tinha medo de assumir "empresas estressadas" para recuperá-las.

O empresário também atuava como CEO de serviços de melhoria empresarial, recuperação e reestruturação em uma empresa que leva seu sobrenome: Galeazzi & Associados. A empresa se manifestou à imprensa com duas notas na tarde deste domingo.

No primeiro comunicado, o empreendimento confirmou a morte do "CEO, Luiz Cláudio Galeazzi, 61 anos, sua esposa, três filhas e alguns outros membros da família, além de Bruno Cardoso Munhoz Guimarães (Diretor da Galeazzi & Associados)".

No segundo, pediu "respeitosamente, que o direito à privacidade de todos os envolvidos seja preservado neste momento tão delicado". Vejas as notas na íntegra abaixo.

No momento do acidente, condição visual havia se deteriorado por conta de nevoeiro e nebulosidade. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Foi possível retirar os corpos do local do acidente?

Os corpos das vítimas começaram a ser retirados do local do acidente no final da tarde deste domingo. Os destroços da aeronave também começam a ser retirados da região, com a ajuda de uma retroescavadeira. Por volta das 17h, quem trabalha no resgate conseguiu acessar a fuselagem da aeronave, onde estavam os corpos das vítimas.

Segundo o delegado Gustavo Barcellos, da 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, os corpos das vítimas serão levados ao Departamento Médico Legal de Porto Alegre. O delegado explicou que geralmente as vítimas de acidentes na região de Gramado são levadas ao Posto Médico Legal do Instituto-Geral de Perícias de Taquara. Neste caso, entretanto, em razão do tamanho da tragédia, os restos mortais serão encaminhados à Capital.

Por volta das 17h, equipes conseguiram acessar a fuselagem da aeronave para retirada dos corpos. Lucas Abati / Agencia RBS

Como estão os feridos?

Em coletiva de imprensa iniciada por volta das 14h30min deste domingo, cerca de cinco horas depois de a aeronave cair em Gramado, o governador Eduardo Leite confirmou que 17 pessoas impactadas pelo acidente aéreo tiveram atendimento em solo. Desse total, cinco já haviam sido liberadas e duas estavam em estado grave.

Segundo o governador, 12 feridos estavam em atendimento em hospitais da região. Os dois em estado grave, com queimaduras mais severas, foram encaminhados aos hospitais Cristo Redentor e de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. As vítimas, conforme Leite, são duas mulheres de cerca de 50 anos que estavam na pousada atingida. Uma delas seria a proprietária do estabelecimento e a outra, camareira.

Momentos após a coletiva, a reportagem de Zero Hora registrou que os hospitais de Gramado e Canela já não atendiam nenhum dos feridos.

Por volta das 18h, a Secretaria Municipal de Saúde da Capital afirmou que uma paciente, de 51 anos, teve 60% do corpo queimado e foi encaminhada ao Hospital Cristo Redentor. Após uma reavaliação, horas depois, o hospital corrigiu que ela teria 30% do corpo queimado.

A outra mulher em estado grave tem 56 anos, teve 43% de queimadura no corpo e está na unidade de tratamento intensivo (UTI) para queimados do HPS, segundo a nota da secretaria.

Qual é o modelo da aeronave?

A aeronave que caiu em Gramado neste domingo era um Piper Cheyenne, com motor à hélice e capacidade para até nove passageiros, sem incluir tripulantes. A aeronave tinha como prefixo PR-NDN. Antes de chegar à serra gaúcha, o avião havia feito, em dezembro, viagens entre Jundiaí e Paraty (RJ).

Conforme os registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em nome de Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi.

O que dizem as autoridades a respeito do caso?

Em coletiva, o governador Eduardo Leite fez um balanço do acidente. Na entrevista, Leite confirmou a morte do empresário Luiz Cláudio Galeazzi, proprietário da aeronave, e que ainda se trabalhava para ter total acesso aos destroços da aeronave.

— Um ano difícil para os gaúchos. Estamos em processo de recuperação e superação de um ano que machucou muita gente, inclusive Gramado — disse Leite na ocasião.

A prefeitura de Canela afirma que a administração municipal tem prestado suporte às equipes envolvidas nos trabalhos realizados no local do acidente e pede que moradores e turistas utilizem a Estrada do Caracol como rota alternativa para Gramado.

Em comunicado nas redes sociais, o presidente Lula manifestou solidariedade aos familiares das vítimas do acidente.

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Estado de Comunicação Social, também fez uma publicação, seguindo na mesma linha:

Houve algum impacto no turismo local?

Em razão da queda do avião, o Natal Luz anunciou o cancelamento da programação deste domingo. O cancelamento dos shows ocorre em respeito à tragédia, mas também como forma de colaborar com a mobilidade na cidade, necessária para atuação das autoridades.

Ficam canceladas as apresentações gratuitas na Rua Coberta e na Vila de Natal e o Grande Desfile de Natal. Informações sobre a programação da semana, a partir do dia 23, serão divulgadas nos canais oficiais do Natal Luz.

Apesar do cancelamento, o turismo na cidade continuava no mesmo ritmo dos outros anos nesta época, conforme lojistas. A Avenida Borges de Medeiros, distante cerca de três quilômetros do local do acidente, tinha movimento intenso de turistas nesta tarde. Pontos turísticos, como a Rua Coberta e a Rua Torta, seguiam disputadas por quem queria registrar uma foto da viagem. O mesmo ocorreu com o comércio. Lojas e restaurantes recebiam normalmente os turistas.

O que diz a empresa de Galeazzi a respeito do acidente?

Primeiro comunicado publicado:

"Comunicado de falecimento

22 de dezembro de 2024

É com profundo pesar que confirmamos o falecimento de nosso CEO, Luiz Cláudio Galeazzi, 61 anos, sua esposa, três filhas e alguns outros membros da familia, além de Bruno Cardoso Munhoz Guimarães (Diretor da Galeazzi & Associados), todos vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã de hoje, em Gramado (RS).

A aeronave partiu de Canela (RS) com destino a Jundiaí (SP) e caiu na região central de Gramado, próximo à Avenida das Hortênsias, gerando grande comoção.

Luiz Galeazzi será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder da Galeazzi & Associados.

Neste momento de imensa dor, a Galeazzi & Associados agradece profundamente as manifestações de solidariedade e carinho recebidas de amigos, colegas e da comunidade. Nos solidarizamos também com todos os afetados pelo acidente na região.

Reafirmamos nosso compromisso em acompanhar as investigações conduzidas pelas autoridades competentes e informamos que todos os registros e autorizações da aeronave estavam devidamente em ordem.

Pedimos respeitosamente que o direito à privacidade da família seja respeitado neste momento tão delicado.

Mais informações serão divulgadas à medida que forem disponibilizadas pelas autoridades competentes.

Galeazzi & Associados

Assessoria de Imprensa"

Segundo comunicado publicado:

"Informamos aos nossos clientes, parceiros de negócios, fornecedores e amigos que, mesmo diante da perda irreparável de nosso CEO, Luiz Cláudio Galeazzi, e do Diretor Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, a Galeazzi & Associados reforça o compromisso de manter vivo o legado construído ao longo de mais de 30 anos de atuação.

Com 50 colaboradores unidos, seguiremos honrando o espírito de integridade, respeito e responsabilidade que sempre norteou nosso trabalho.

Reiteramos nossos sinceros agradecimentos pelas manifestações de solidariedade e pedimos, respeitosamente, que o direito à privacidade de todos os envolvidos seja preservado neste momento tão delicado.