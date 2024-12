O que a imprensa internacional está dizendo sobre o acidente aéreo em Gramado

The New York Times destaca tragédia aérea no RS. Reprodução / Agência RBS

O texto destaca a sequência de choques do avião ao longo da queda, destaca a rota planejada - Canela-Jundiaí (SP) - e salienta o fato de Gramado ser uma cidade de resorts no meio da montanha, "popular destino nas temporadas de feriadões" e suas "tradicionais decorações natalinas".

O argentino La Nación traz imagens em vídeo do local do acidente. Neste domingo (22), o título afirma: "Não há sobrevivente". A queda de um avião no sul do Brasil e há pelo menos nove mortos".

Jornal uruguaio El País, de Montevidéu, retrata acidente aéreo. Reprodução / Agência RBS

No Uruguai, o El País, de Montevidéu, traz em sua home o título com fotos: "Morrem 10 pessoas ao cair um avião pequeno na cidade brasileira de Gramado". O texto, da agência de notícias espanhola EFE, salienta que Gramado "é uma das cidades mais visitadas do sul do Brasil, conhecida por sua arquitetura de inspiração alemã e sua paisagem montanhosa".

A rede americana CNN apresenta em "breaking news" informações sobre o desastre, com dados sobre as mortes, as declarações do governador Eduardo Leite e o contexto turístico da cidade serrana: "Gramado é considerado um pequeno resort montanhoso, popular entre os turistas, especialmente na época do Natal, quando a região conta com centenas de atrações turísticas".

A alemã Deutsche Welle também destaca o acidente no RS com o título: "Brasil: pequeno avião bate em lojas em Gramado".