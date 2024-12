Destruição e tristeza atingem o coração do Natal gaúcho e brasileiro

Destruição, acidentes e tristeza não combinam com o Natal . Muito menos com uma cidade que é símbolo brasileiro da festa cristã, como é Gramado .

Nessa época do ano, as ruas da nossa querida e bela cidade serrana são ocupadas por risadas ainda mais intensas das crianças. É quando o brilho dos olhos da gurizada se torna ainda mais intenso, refletido pelas luzes de Gramado. É quando famílias inteiras caminham pelas calçadas com pacotes de presente nas mãos a caminho de uma que outra das tantas atrações da cidade. É quando milhares de turistas do Brasil e do mundo tornam suas avenidas um amálgama de sotaques e idiomas.