O Rio Grande do Sul (ainda) não é o Rio de Janeiro

Operação reuniu Ministério Público e Polícia Civil em Parobé. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Merece os aplausos dos gaúchos a ação do Ministério Público Estadual em parceria com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil que puxou o fio do novelo de um esquema cuja prática aproxima o Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro: a criminalidade institucionalizada. Ou seja, a penetração de integrantes de grupos ligados ao tráfico de drogas e armas na máquina pública.

A Operação Confraria apurou que uma facção do Vale do Sinos negociou apoio político em troca de contratos com integrantes da prefeitura de Parobé, no Vale do Paranhana. Pasmem: um membro do grupo criminoso, com cargo de comissão de alto escalão, ameaçava opositores ou quem criticasse a administração pública. Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (18), inclusive na sede do Executivo municipal.

Felizmente, o império da lei chegou a tempo, antes que o câncer da ilicitude se espalhasse pelas entranhas da administração. Mas um esquema foi descoberto. Quantos semelhantes existirão por aí?