Wall Street fecha em forte baixa após anúncio cauteloso do Fed

A Bolsa de Nova York fechou em forte queda nesta quarta-feira (18), surpreendida pela grande cautela do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), que anunciou uma redução drástica no ritmo de cortes nas taxas básicas de juros.

O índice industrial Dow Jones caiu 2,58%, o tecnológico Nasdaq recuou 3,56% e o amplo S&P 500 perdeu 2,95%.

O Fed anunciou o terceiro corte consecutivo em sua taxa de juros de referência, uma redução de um quarto de ponto percentual, para 4,25%-4,50%, em linha com as expectativas do mercado.

Wall Street reagiu muito mal à comunicação do banco central. Após dois dias de reunião de seu Comitê de Política Monetária (FOMC), além de anunciar os cortes esperados, o Fed diminuiu as projeções de novos cortes para 2025.

Anteriormente, esperava-se quatro reduções nas taxas básicas de juros em 2025, mas agora a previsão caiu para apenas dois.

A resposta do mercado foi imediata, com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos subindo para 4,34%, em comparação aos 4,24% do fechamento de terça-feira.

- Mercado pego de surpresa -

"A magnitude dessa retração indica que o Fed pegou o mercado de surpresa", resumiu Sam Stovall, da CFRA. "Reduziram pela metade as previsões de cortes e deram a entender que teremos sorte se isso realmente acontecer", acrescentou.

O presidente do Fed, Jerome Powell, alertou: "É uma nova fase e seremos cautelosos sobre futuros cortes nas taxas".

"O mercado está reagindo ao fato de que o Fed admite incertezas" sobre o caminho de sua política monetária, explicou Stovall. "Se o Fed está incerto, como os investidores podem ter certezas?"

Charlie Ripley, da Allianz Investment Management, destacou que "Powell e seus colegas não podem errar novamente em relação à inflação enquanto os riscos de um aumento nos preços persistem".

Powell mencionou que alguns membros do Fed levaram em consideração possíveis efeitos das medidas do futuro governo de Donald Trump, que muitos esperam serem inflacionárias.

O republicano propõe aumentos generalizados de tarifas e deportações em massa de trabalhadores irregulares.

O Nasdaq foi o mais atingido, especialmente as ações da Tesla (-8,28%) e dos fabricantes de semicondutores Broadcom (-6,91%) e Micron (-4,33%).

Empresas mais voláteis sofreram grandes perdas, como a fabricante de carros Rivian (-11,16%), a plataforma de criptomoedas Coinbase (-10,20%) e a firma de vendas a crédito online Affirm (-10,65%).

O Dow Jones teve um desempenho um pouco melhor, mas registrou sua décima queda consecutiva, algo inédito em 50 anos.

Os valores do setor financeiro sofreram com as altas taxas, com um dia ruim para Goldman Sachs (-4,25%), American Express (-4,50%) e JPMorgan Chase (-3,35%).