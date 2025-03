Itamaraty orienta brasileiros a deixarem a Síria após novos conflitos

Síria é cenário de uma guerra civil desde 2011. AAREF WATAD / AFP

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) divulgou, nesta segunda-feira (10), um comunicado repudiando a violência na Síria que resultou em cerca de mil mortes entre 6 e 9 de março, nas províncias de Lataquia e Tartus.

A nota "transmite condolências aos familiares das vítimas" e reforça que não há brasileiros entre os envolvidos.

"O Itamaraty, por meio do portal consular, atualizou o alerta recomendando aos nacionais não viajar à Síria e, caso estejam no país, a adotar as indicações de segurança das autoridades locais", indica o comunicado.

Além disso, o Ministério das Relações Exteriores manifestou sua posição em favor de uma "transição política pacífica e inclusiva, com respeito da independência, unidade, soberania e integridade territorial da Síria".

Orientações do Itamaraty

Caso não esteja na Síria, não viaje ao país

Recomenda-se aos nacionais residentes ou de passagem pela Síria que se ausentem do país, por meios próprios, até o retorno à normalidade

Aos nacionais que decidam manter estadia na Síria, recomenda-se adotar as indicações de segurança das autoridades locais e não permanecer em áreas de reconhecido risco

Não participe de aglomerações e protestos

Verifique se seu passaporte e dos demais membros de sua família possui ao menos seis meses de validade

Certifique-se de que possui documento de nacionalidade brasileiro (como certidão de nascimento) e/ou carteira de identidade válida brasileira ou síria

Evite repassar informações não comprovadas ou compartilhar notícias antigas. Procure estar informado da situação atual do país e acompanhar canais de comunicação confiáveis

O plantão consular do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (24h) pode ser contatado pelo número: +55 61 98260-0610 (WhatsApp)

Violência na Síria

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) estima que mais de mil pessoas morreram durante os confrontos, que começaram na última quinta-feira (6) após ataque de apoiadores de al-Assad contra as forças de segurança na região de Latakia.

Este é um dos episódios violentos mais graves registrados na Síria desde que o ex-presidente Bashar al-Assad foi derrubado por uma coalizão liderada por islamistas, que tomou o poder em 8 de dezembro do ano passado.

O porta-voz afirmou que as forças de segurança conseguiram "conter os ataques do que resta do regime deposto" e "afastar (os combatentes leais a Assad) de locais vitais", assim como "manter a segurança nas principais estradas" de Tartus e Latakia.

Leia a nota na íntegra

"O governo brasileiro expressa forte preocupação com os incidentes violentos ocorridos, entre 6 e 9 de março, nas províncias de Lataquia e Tartus, na Síria, os quais provocaram a morte de mais de 1000 pessoas, em sua maioria civis.

Ao expressar repúdio ao recurso à violência, sobretudo contra civis, o Brasil transmite condolências aos familiares das vítimas e insta as partes envolvidas ao exercício da contenção.

Reitera, ainda, sua posição em favor de transição política pacífica e inclusiva, com respeito da independência, unidade, soberania e integridade territorial da Síria.

Não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Itamaraty, por meio do portal consular, atualizou o alerta recomendando aos nacionais não viajar à Síria e, caso estejam no país, a adotar as indicações de segurança das autoridades locais.

A Embaixada do Brasil em Damasco permanece em contato com representantes da comunidade brasileira na Síria e, em caso de emergência, pode ser contatada por meio de seu plantão consular no número + 963 933 21 34 38 e pelo endereço eletrônico “consular.damasco@itamaraty.gov.br”.

O plantão consular do Itamaraty (24h) também pode ser contatado em caso de emergência pelo número: +55 61 98260-0610 (WhatsApp)."