Carros eletrificados avançam em fevereiro e no ano no Brasil

Os incentivos fiscais, a redução de preços, o aumento da disponibilidade de modelos e a procura de veículos mais econômicos e sustentáveis estão entre os fatores que estimulam a venda dos carros eletrificados como alternativa energética.

Os automóveis e comerciais leves híbridos (HEV) e híbridos plug-in (PHEV) e elétricos puros (BEV) promovem a transição do mercado. O levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) não considera ao micro-híbridos (MHEV) com baterias auxiliares de 12V ou 48V que apoiam o motor a combustão nas partidas, acelerações e retomadas de velocidade.

A venda de 12.988 carros eletrificados em fevereiro avançou 3,4% na comparação com janeiro e saltou 24% na comparação com o mesmo mês de 2024. O resultado acumulado do ano cresceu 13,7% com 25.544 registros.

Híbridos e elétricos

Os híbridos plug-in lideraram o segmento de veículos eletrificados com 45,3% de participação. Em fevereiro foram registradas 5.884 unidades, 12,2% menos em relação a janeiro mas mais 64% na comparação com o mesmo mês de 2024.

Os elétricos, com 4.492 registros, que representaram 45,3% do segmento, cresceram 21,4% sobre janeiro e 23,4% com igual período do ano anterior.

Com 11,3% do segmento de eletrificados, os 1.464 híbridos flex emplacados saltaram 140% na comparação com janeiro e caíram 2,7% em relação a fevereiro de 2024. Os híbridos, com 1.140 registros, caíram 26% sobre janeiro e saltaram 32% na comparação com o mesmo mês, fecharam os eletrificados com 8,8%,

Os micro-híbridos, que não participam, do levantamento da ABVE, tiveram 3.249 registros, dos quais 2.122 foram MHEV 12V e 1.127 MHEV 48V.

Apoio governamental

Os incentivos fiscais em alguns estados, como a redução e isenção do IPVA ou a isenção do rodizio e o desenvolvimento da rede de infraestrutura de recarga estimulam a procura pelos carros eletrificados, apesar dos preços ainda elevados.

O Distrito Federal e o Amapá (ate 2026) isentam os veículos elétricos e híbridos. Alagoas (primeiro ano), Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul isentam os elétricos enquanto o Maranhão beneficia os elétricos e da desconto para os híbridos. São Paulo reduziu parte do IPVA dos híbridos flex, o que provocou o salto nas vendas.

A região Sudeste liderou a venda de carros eletrificados no país com 6.055 unidades e participação de 46%. Seguiram a Sul, com 2.291, ficou com 17,6%, a Nordeste – 2.202 e 17%, a Centro Oeste – 1.943 e 15% e Norte – 497 e 3,8%.

São Paulo liderou o ranking das cinco principais cidades com 1.610 registros, seguido por Brasília – 1.178, Belo Horizonte – 636, Rio de Janeiro – 508 e Curitiba - 374.

Infraestrutura básica

A rede de infraestrutura acompanha o crescimento da frota eletrificada com 14.827 eletropostos em fevereiro, crescimento de 22% nos últimos três meses.

Os pontos de DC, de carga lenta, são 12.397 e representam 83,6% do total e os AC, rápidos, são 2.430 ou apenas 16.4%.

