Líder de facção e mais três acusados são condenados por duplo homicídio em Caxias do Sul

Quatro homens foram condenados nesta quarta-feira (18) pelo Tribunal de Júri de Caxias do Sul pelo assassinato de dois homens no bairro Cânion, em 2017. O julgamento durou dois dias. De acordo com o Ministério Público (MP), um dos acusados é líder de uma facção criminosa. Os outros três suspeitos seriam integrantes do mesmo grupo.