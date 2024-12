Next Gen ATP Finals: conheça o torneio que tem o brasileiro João Fonseca na disputa por título

Brasileiro garantiu vaga como oitavo melhor colocado. André Gemmer / CBT

O último desafio de João Fonseca na temporada será o Next Gen ATP Finals, torneio com formato inovador que reúne os oito melhores jogadores sub-20 da temporada do tênis masculino. A grande promessa brasileira entra em quadra nesta quarta-feira (18), às 14h (de Brasília) em Jedá, na Arábia Saudita.

A competição tem regras mais flexíveis em comparação a eventos tradicionais do circuito. Um dos exemplos é a liberdade para o público circular durante as partidas.

Veja como são as partidas do Next Gen ATP Finals:

As partidas serão disputadas em melhor de cinco sets.

Cada set será vencido pelo jogador que alcançar quatro games primeiro e com uma diferença mínima de dois pontos.

Tiebreaks de sete pontos em caso de empate em 3 a 3 no set.

Eliminação da vantagem nos pontos de desempate; no “iguais” (40/40), o sacador escolhe o lado para o serviço e vence o game quem ganhar o ponto.

O intervalo para descanso entre os sets será de 90 segundos (redução em relação aos 120 segundos tradicionais).

Outra grande mudança para os jogadores é a permissão do uso de dispositivos de análise de dados em tempo real. Os tenistas poderão ter uma visão geral de seu desempenho físico e respostas ao estresse nas partidas.

Temporada positiva de Fonseca

Fonseca conseguiu a classificação em oitavo lugar depois de uma primeira temporada completa no circuito da ATP com bons resultados. O brasileiro venceu o primeiro título profissional no Challenger de Lexington, nos Estados Unidos, em agosto. O jovem de 18 anos ainda chegou às quartas de final do Rio Open e venceu uma partida na chave principal do Masters 1000 de Roma.

Oitavo colocado no ranking sub-20, Fonseca terá pela frente sete dos melhores jovens tenistas da atualidade. Eles foram divididos em dois grupos de quatro. Os dois melhores de cada grupo avançam à semifinal. O brasileiro está no Grupo Azul, ao lado de Arthur Fils, Jakub Mensik e Learner Tien.

Veja os tenistas que disputarão o Next Gen ATP Finals:

Arthur Fils Alex Michelsen Jakub Mensik Juncheng Shang Learner Tien Luca Van Assche Nishesh Basavareddy João Fonseca

