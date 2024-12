Brasil enfrentará a França fora de casa na Copa Davis no início de 2025

A equipe brasileira venceu o último duelo, ainda em 2000. Na ocasião, o time nacional tinha Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni jogando as partidas de simples. Nas duplas, Guga formou dupla com Jaime Oncins, que atualmente é o capitão do Brasil.

Assim, a disputa entre brasileiros e franceses será um dos 13 confrontos da primeira rodada. A Holanda, atual vice-campeã, será "bye" na rodada de abertura, com a vaga garantida na segunda etapa, no aguardo do vencedor do embate entre Noruega e Argentina. O Brasil, se vencer a França, terá pela frente Croácia ou Eslováquia, em setembro.