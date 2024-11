O anúncio de que Iga Swiatek foi punida por doping com apenas um mês de suspensão causou polêmica no mundo do tênis na quinta-feira. Um dia após a divulgação da sanção pouco severa, a tenista romena Simona Halep veio a público para criticar a diferença de tratamento que recebeu das Agência Internacional para a Integridade do Tênis (ITIA, na sigla em inglês).