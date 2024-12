Chances do Corinthians por Libertadores disparam após vitória sobre o Criciúma

Ao final da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians deu um passo muito importante para obter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O time de Ramón Díaz assumiu a oitava colocação na tabela, com 50 pontos.

Com o título do Botafogo na Copa Libertadores, abriu-se um "G-8" no Campeonato Brasileiro. Desse modo, faltando duas rodadas para o fim do Brasileirão, o Corinthians está na zona de classificação para disputar a fase prévia do torneio continental no ano que vem.