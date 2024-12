IPVA 2025 terá pequena queda no RS, com recuo pelo 2° ano consecutivo

Calendário de descontos do IPVA será divulgado nesta terça-feira. Carlos Macedo / Agencia RBS

Imposto cobrado de donos de veículos todos os anos, o valor a ser pago de IPVA do Rio Grande do Sul terá uma redução média de 0,45% para 2025. O percentual é definido pela tabela Fipe, que traz as médias a partir dos preços registrados no mercado de compra e venda.

É uma redução pequena - praticamente uma estabilidade - , mas é uma queda em um período com inflação de 3,71% até agora na região metropolitana de Porto Alegre. Além disso, é o segundo ano de recuo - em 2024, caiu 3,27% -, após duas elevações fortes, de 22,3% em 2022 e de 9,98% em 2023.

Os percentuais da tabela Fipe são médias. A alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) será aplicada em cima do preço médio do modelo do veículo. A Fipe é usada como referência para vários negócios além do cálculo do imposto.

Lembre-se de que os preços dispararam após o auge da pandemia, como consequência da escassez mundial de insumos para fabricar veículos, como aço, vidro e plástico. O custo do carro novo subiu, puxando o do usado, o que se refletiu na Fipe e, portanto, no IPVA. De 2023 para cá, houve ajuste nas matérias-primas, com queda de preços, puxada também pela concorrência provocada com a entrada maior dos carros chineses no mercado brasileiro.

Em tempo, não há alteração nas alíquotas de IPVA. Elas seguem as mesmas, mas serão aplicadas em cima de valores menores. Na prática, cai o valor final a ser pago. Para carros, no Rio Grande do Sul, aplica-se uma alíquota de 3%; para motocicletas, 2%; e para caminhões e ônibus, 1%.

Os detalhes e o calendário de pagamento serão divulgados nesta terça-feira (3) pela Receita Estadual e pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-RS), assim como as informações sobre os descontos.

Descontos do IPVA

Terminou em outubro o prazo para proprietários de veículos emplacados no Rio Grande do Sul que estejam inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) obterem desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. Foi é a data limite para reunir o número mínimo de notas fiscais com CPF e garantir o benefício de Bom Cidadão. O máximo de desconto, de 5%, é atingido com, pelo menos, 150 notas fiscais com CPF. A Fazenda também oferece o benefício de Bom Motorista, para condutores sem multas.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: Avançará o projeto que acaba com a escala de trabalho 6x1?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.