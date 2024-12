Supermercados gaúchos abrirão 4,5 mil empregos temporários para o fim de ano

Presidente da Agas diz que também há 5 mil empregos disponíveis no setor pelo Estado. Supper Risul / Divulgação

Os supermercados do Rio Grande do Sul abrirão 4,5 mil empregos temporários para o verão. São postos de trabalho para reforçar as lojas para a alta temporada de vendas para as ceias de Natal e Ano-Novo, mas também há o tradicional reforço do quadro de funcionários das unidades do Litoral. O dado fará parte das expectativas de final de ano que o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, divulgará nesta terça-feira (3), quando serão anunciados os ganhadores do troféu Carrinho AGAS 2024.

O executivo acrescenta ainda que, além destas vagas por tempo determinado, há 5 mil empregos disponíveis no setor pelo Estado. São postos de trabalho abertos em novas lojas. Segundo ele, há uma reativação econômica do setor. Longo ainda destaca que os supermercados estão buscando candidatos com mais de 50 anos, algo que a coluna tem registrado em outros segmentos, como varejo de confecções e farmacêutico.

A cerimônia do Carrinho AGAS 2024 será no dia 10 de dezembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

