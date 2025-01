Inflação em Porto Alegre foi a segunda menor entre as capitais pesquisadas pela FGV em 2024

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Percentual em Porto Alegre é menor do que o nacional, que foi de 3,99%. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Porto Alegre terminou o ano com uma inflação de 3,47% em 2024, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Getulio Vargas (FGV). O percentual é menor do que o nacional, que foi de 3,99%. É também o segundo menor entre as sete capitais que são monitoradas semanalmente pela FGV ao longo de todo o ano.

Na ponta mais baixa, ficou Brasília, com um acumulado de 2,01%, enquanto, do outro lado, Recife liderou com o índice mais alto 4,80%.

Já considerando apenas o mês de dezembro, Porto Alegre anotou inflação de 0,79% em comparação com novembro. Foi o índice mais alto entre as capitais pesquisadas.

Sete das oito classes de despesa avaliadas pela FGV apresentaram aceleração no mês. A principal variação positiva entre os itens que compõem essas classes foi das passagens aéreas, com uma disparada de 34,87% – isso, após um recuo em novembro. Carnes também tiveram alta nos preços no último mês do ano em Porto Alegre, com destaque para carne moída (10,21%), costela bovina (5,13%) e frango em pedaços (4,39%).

Para baixo, o índice foi puxado pela batata inglesa, com queda de 9,25%.

