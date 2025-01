Clientes que ficam sem luz são ressarcidos na conta seguinte: "Não precisa pedir", garante CEEE Equatorial

A cada temporal, a falta de energia elétrica gera mais transtornos para os gaúchos. No Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o superintendente da Regional Norte da CEEE Equatorial, Sergio Valinho, falou que a empresa espera reduzir danos nas próximas ocorrências com a poda de árvores e contratação de técnicos. A coluna perguntou ainda sobre o ressarcimento e a comunicação com os consumidores.