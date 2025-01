Uma nova saída para destravar projeto de energia de R$ 6 bilhões no RS

Pauta em voga

O complexo — que prevê uma usina, um píer para navios e um terminal de regaseificação de gás natural — está na lista de prioridades do novo secretário de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar de Rio Grande, Vitor Magalhães. Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, ele afirma que tem reunião marcada com o Judiciário e busca agenda com o Ministério de Minas e Energia para atualizar o andamento da negociação e reforçar a relevância do projeto para o sul do Estado, que teve sua economia castigada pela decadência do polo naval.