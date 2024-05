Uma decisão judicial devolveu o fôlego para um projeto de energia de R$ 6 bilhões no Rio Grande do Sul. A Justiça Federal determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) devolva a outorga que autoriza a construção e geração pela Termelétrica Rio Grande. Além disso, também estabelece que a agência reguladora analise a transferência do projeto da empresa Bolognesi para o grupo espanhol Cobra, que quer assumir o empreendimento. Novos prazos para o projeto deverão ser definidos para que, afinal, sejam factíveis de cumprimento.