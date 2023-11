Com a capacidade, conhecimento e histórico que já tem, o Rio Grande do Sul não pode perder duas boas marés de investimentos em energia, que gerarão ondas econômicas. Um deles é a ampliação do mercado livre. O Estado já tem sido o segundo com maior migração de clientes, ficando atrás apenas de São Paulo. Na virada do ano, a legislação autorizará que ainda mais consumidores saiam do chamado mercado cativo, que é o regulado.