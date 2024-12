"Temos produtos pagos parados lá, está inviável importá-los", diz líder lojista sobre alta do frete em dólar

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Írio Piva. Yuri Falcão / Agência RBS

O varejo já começou a driblar a alta do dólar, mas com alguns impactos difíceis de lidar. Além do produto, tem o frete dolarizado, destacou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Írio Piva, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Como está sendo o impacto do câmbio?

Vivemos de novo problemas de fretes internacionais com preços abusivos (na pandemia, o fechamento de portos na China inflacionou o transporte mundial). Importamos alguns produtos, mas outros não valem a pena. Temos itens já pagos, mas que estamos deixando lá, com produto e dinheiro parado, porque é inviável trazer pelo custo do frete. Ele não chega aqui com condições de competir. É mais um dos fatores que ajudam a impulsionar os preços para cima.

E o juro?

Dólar e juro altos inibem o consumo. No caso do juro, principalmente bens de maior valor. Por exemplo, o custo do financiamento do imóvel está alto. Pode-se dizer: "Poxa, é só um imóvel que não vai ser vendido". Mas quem compra precisa decorá-lo, comprar artigos para dentro da casa. Tem uma cadeia inteira que se movimenta e está sendo fortemente afetada.

Como isso afeta o 2025 do varejo?

Quando falamos que tivemos um ano bom no varejo apesar da enchente, não indica que teremos um crescimento no próximo. Tenho muita preocupação com o que vamos viver se não conseguirmos controlar a inflação e com esse juro. O Banco Central já avisou de mais duas altas de um ponto percentual cada, o que afetará bastante o consumo e levará a uma desaceleração da nossa economia.

