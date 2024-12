Abono Salarial/Pasep, inflação oficial, agenda e mais pílulas da economia 27.12

Agenda

Termina o prazo para o beneficiário do abono salarial do PIS/Pasep 2024 (ano-base 2022) sacar o dinheiro. O benefício foi liberado no dia 15 de agosto aos trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. A liberação dos valores — de R$ 118 até R$ 1.412 (um salário mínimo) — acontece de acordo com o mês de nascimento do beneficiário e conforme o número de meses trabalhados no ano-base (neste caso, 2022).

Como consultar se tem direito? A consulta pode ser feita no aplicativo da Carteira Digital ou no portal Gov.br. Os trabalhadores também podem consultar se possuem valores a receber de anos anteriores.