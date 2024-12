Caxias do Sul Basquete vence o Fortaleza e conquista segunda vitória seguida no NBB

Caxias Basquete chegou a quinta vitória no NBB. Thais Sousa / Divulgação

O terceiro jogo, de uma sequência de quatro consecutivos em casa, foi de vitória para o Caxias do Sul Basquete. A equipe da Serra recebeu o Fortaleza, nesta sexta-feira (27), no Ginásio do Sesi, e venceu por 73 a 70. Essa foi a segunda vitória seguida em casa e a quinta na atual temporada no NBB.

No duelo diante do Fortaleza, o Caxias do Sul Basquete começou melhor e venceu o primeiro quarto por 21 a 18. O time da Serra aproveitou mais as oportunidades na primeira parte do jogo e saiu vitorioso.

Já no segundo quarto, o equilíbrio foi grande e as duas equipes foram para os vestiários com vitória dos donos da casa por apenas um ponto de vantagem: 39 a 38. Shamell com 10 pontos foi o cestinha do Caxias Basquete.

No terceiro período, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa foi superior e abriu uma vantagem de nove pontos. No final do quarto, o Caxias Basquete vencia por 59 a 50. Na última parte do jogo, os visitantes reagiram e a partida ficou emocionante. No entanto, a equipe da Serra venceu por 73 a 70 e conseguiu a segunda vitória seguida na competição. Shamell foi o cestinha com 16 pontos.

Agora, o Caxias do Sul Basquete volta à quadra no domingo (29), às 11h, para enfrentar a Unifacisa, no Ginásio do Sesi. Será o último dos quatro jogos seguidos em casa nesta reta final do ano de 2024 e metade da temporada regular. A última partida do ano em casa será com entrada liberada mediante a entrega de 1kg de alimento ou um brinquedo. No primeiro turno, o time da Serra venceu por 81 a 63, em Campina Grande-PB.