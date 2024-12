Saída para o Litoral no feriadão de Ano-Novo tem fluxo intenso

A saída da Região Metropolitana rumo ao Litoral para o feriadão de Ano-Novo teve fluxo intenso de veículos ao longo desta sexta-feira (27). Apesar do alto movimento, o trânsito fluiu bem na maior parte do tempo. Os congestionamentos e pontos de lentidão foram provocados por acidentes pontuais.

Na freeway, o principal problema foi registrado no começo da tarde. Pouco depois das 14h, um engavetamento com quatro veículos bloqueou uma faixa no sentido Litoral próximo ao pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no quilômetro 19. Uma pessoa teve ferimentos leves.

O trânsito no local foi completamente liberado apenas cerca de uma hora depois. Neste período, formou-se um congestionamento de cerca de oito quilômetros, que impactou no fluxo da rodovia ao longo da tarde.

No final da tarde, uma colisão entre dois veículos no km 35 também provocou lentidão de nove quilômetros até a entrada de Santo Antônio da Patrulha.

À noite, houve redução de velocidade em Glorinha em razão de uma interdição parcial da pista da direita. Um caminhão perdeu um pneu dianteiro, e a equipe da CCR ViaSul isolou o trecho. Mesmo assim, os pontos de lentidão se concentraram nos pedágios.

A estimativa da concessionária era que 79,1 mil veículos passassem pela rodovia em direção ao Litoral nesta sexta. Até as 22h30min, 62.720 já haviam passado pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha. O pico no local chegou a 71 veículos por minuto. No final da noite, o fluxo era de 38 automóveis por minuto.

Quem optou por viajar pela RS-040 não enfrentou problemas ao longo da tarde e começo da noite. A rodovia não apresentou pontos de congestionamento nem ocorrências de grande impacto na trafegabilidade. No ápice do fluxo em direção ao Litoral, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) registrou 16 veículos por minuto no pedágio de Viamão, um tráfego considerado moderado.

Na RS-030 e na Estrada do Mar foram registrados acidentes no sentido ao Litoral, mas sem gravidade. As rodovias registraram pontos de lentidão, que foram normalizados.

Até às 18h, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), 14.340 veículos passaram pela RS-030 em direção ao Litoral. Outros 12.240 veranistas utilizaram a Estrada do Mar como alternativa.

O cenário tranquilo teve como maior entrave os entroncamentos entre as rodovias, como no limite entre Osório e Tramandaí. Além deste trecho, o cruzamento entre a RS-030 com a RS-786, a Interpraias, foi marcado pelo fluxo mais intenso e com pontos de arranca e para em direção a Imbé.