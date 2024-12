Como será o Réveillon nas praias do Litoral Norte

Capão da Canoa planeja queima de fogos no Réveillon 2025.

Municípios do Litoral Norte preparam suas festas de Réveillon para quem vai começar 2025 na praia. As atividades focam em shows musicais e na tradicional queima de fogos de artifício à meia-noite.

Imbé, Capão da Canoa, Torres, Balneário Pinhal, Tramandaí e Arroio do Sal já têm programações definidas (veja abaixo).

Xangri-lá e Cidreira não divulgaram informações sobre os festejos até a publicação desta reportagem. Osório e Palmares do Sul não terão atividades para a data.

Todas as atrações são gratuitas e têm classificação livre.

Confira as programações

As agendas divulgadas pelas prefeituras estão sujeitas a alterações.

Imbé

O município não fará queima de fogos no Ano-Novo. A programação terá shows no centro da cidade e na praia de Mariluz. Segundo a prefeitura, a expectativa é de receber 350 mil pessoas.

Capão da Canoa

Haverá queima de fogos de artifício, com duração de 15 minutos. Shows nos distritos de Curumim, Arroio Teixeira e Capão Novo também estão previstos. A prefeitura projeta que o município receba 1 milhão de visitantes na virada.

Centro (Largo do Baronda)

Tramandaí

Torres

A prefeitura prepara um Réveillon com atrações musicais entre 20h de 31 de dezembro e 3h de 1º de janeiro. Acústicos & Valvulados, Vitor Kley, Lilly e Dj Berzz farão shows no dia. Haverá o Night Glow, apresentação de balões iluminados na praia. Show de fogos na virada também integram a comemoração.

Os horários dos shows musicais 2ainda não foram detalhados pela organização. As atividades ocorrerão na Avenida Beira-mar, em frente à Praça Claudino Nunes Pereira.

Balneário Pinhal

O município terá apresentações locais durante a noite de 31 de dezembro e um show pirotécnico na chegada de 2025. A atividade ocorrerá em um palco na Avenida Castelo Branco, ao lado da rua coberta. A projeção da prefeitura é de reunir até 180 mil pessoas no evento.

Arroio do Sal

Para comemorar a virada de ano, a prefeitura de Arroio do Sal preparou uma programação com atrações e queima de fogos na Praça do Mar. A contagem regressiva será feita pela banca Reação em Cadeia.