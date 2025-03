Com calor e mar subindo, veranistas lotam beira da praia em Capão da Canoa

O sol e o calor do domingo de Carnaval (2) contribuíram para que os veranistas lotassem a beira da praia de Capão da Canoa durante a manhã. Com poucos espaços disponíveis para se acomodar perto do meio-dia, o público começou a intensificar perto das 9h para aproveitar o mar com temperatura agradável e se refrescar. A ausência de vento eleva a sensação de abafamento e os termômetros de rua chegam a marcar 38 graus.

Perto da praça do Farol, chamava a atenção a quantidade de banhistas entre as ondas que avançavam mais do que de costume, atingindo quem estava instalado com tendas perto da água. Na guarita dos salva-vidas, a bandeira amarela indica atenção para quem quer dar um mergulho e espantar o calor.

Vindo de Cerro Largo, nas Missões, a administradora Leise Porsch Becker, 43 anos, chegou na quinta-feira (27) ao Litoral e notou diferença no mar em relação aos outros dias.

— Hoje está um pouco mais suja a água, mas não está tão gelada, ontem estava mais fria e limpa. Hoje está muito calor, só embaixo da barraca mesmo, e se hidratando com água, mas agora vou começar na cervejinha! — brincou ela, vestindo um maio verde brilhoso para celebrar o Carnaval.

Estradas movimentadas

Nas estradas, houve movimento acentuado durante a manhã ainda em direção ao Litoral. Por volta de 10h30min, a CCR Via Sul registrava cerca de 50 veículos por minuto nos pedágios, algo perto da metade da capacidade da rodovia.

A concessionária estima que 35,6 mil veículos ainda vão se deslocar para as praias até o final do dia, mas no sentido contrário, em direção à Capital, também já é esperado um fluxo de retorno antecipado com 34,5 mil motoristas. Para segunda-feira (3), a volta tem expectativa de mais de 55 mil.

A terça-feira (4) terá a maior movimentação com mais de 64 mil veículos retornando e na quarta-feira (5) são esperados mais de 58 mil.