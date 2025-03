Segunda-feira tem sol e mar limpo no Litoral Norte

A manhã de segunda-feira (3) iniciou com maior presença de nebulosidade em Capão da Canoa , mas logo o sol assumiu protagonismo em meio ao céu azul. Com 28º, por volta de 10h15min, a beira da praia começava a ficar ocupada por guarda-sóis e tendas dos veranistas que aproveitam a folga de Carnaval.

Na água, banhistas já experimentavam a temperatura — fria no começo — e arriscavam um primeiro mergulho depois de se acostumar com a diferença térmica. A bandeira nesta segunda-feira se manteve amarela.

Se no domingo (2), o vento era praticamente inexistente e o abafamento era grande, o começo da semana conta com uma pequena brisa para aliviar o aquecimento que se forma na areia. Mesmo com o calor, a rotina de exercício precisa seguir.