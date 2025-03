Banhistas encontram filhote de tubarão na beira da praia de Imbé; veja vídeo

Um filhote de tubarão surpreendeu os veranistas que estavam na beira-mar de Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na tarde de segunda-feira (3). A aparição foi registrada em vídeo e compartilhada em redes sociais.

A presença do animal atraiu dezenas de banhistas. Um homem pegou o tubarão , que estava nadando no raso, e o devolveu para águas mais profundas. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, a espécie não costuma atacar humanos.

O professor Fábio Lameiro Rodrigues, especialista em peixes do Centro de Estudos Costeiros Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), afirma que é provável que seja um Alopias superciliosus, conhecido popularmente como tubarão-raposo, comum no mar do RS. As fêmeas da espécie podem chegar até 4,5 metros, e os machos até 3,5 metros, segundo ele.