Número de salvamentos no RS neste verão já supera o de toda a temporada passada

Entre os pontos com mais registros está a guarita 9, em Torres, com 162 casos. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

O número de salvamentos registrados no Rio Grande do Sul nos 63 dias desta edição da Operação Verão já supera o de toda a temporada passada. Até sexta-feira (21) foram registrados 812 salvamentos em áreas monitoradas, contra 773 na temporada anterior — um aumento de 5%, conforme dados do comando do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) no Estado.

Entre os pontos com mais registros estão a guarita 9, em Torres, com 162 casos, e Capão da Canoa, com 115 resgates na guarita 76, ambos municípios do Litoral Norte.

Segundo o coordenador administrativo da Operação Verão, tenente-coronel Lang, o aumento está relacionado ao início de veraneio intenso e ao calor extremo. Mais de 400 mil sinalizações e orientações a banhistas foram feitas até o momento.

— Tivemos muitos dias de mar cristalino, água quente e faixa de areia lotada. Esse cenário acaba aumentando o número de resgates. Em Torres, o cenário de formação rochosa forma corrente de retorno forte. Já em Capão da Canoa, a área central da cidade é a mais movimentada, requer mais atenção pela grande quantidade de banhistas — explica.

Em relação ao perfil das vítimas, o tenente-coronel é composta por homens entre 20 e 29 anos.

— Esse público se expõe mais à risco. Se sente mais autorizado e desafiado a entrar no mar. Além do consumo de bebida alcoólica, que dificulta no entendimento das orientações da corporação — destaca Lang.

Apesar do sol e do calor, a reportagem de Zero Hora observou poucos banhistas dentro do mar neste sábado (22). Lisielle Zanchettin / Agência RBS

Sábado de sol e calor

Neste sábado (22), o sol e o calor contribuíram para aumentar o número de pessoas nas areias das praias de Torres. No entanto, no período da manhã, a reportagem de Zero Hora observou poucos banhistas dentro do mar.

A moradora de Flores da Cunha, na Serra, Hayane Rotini, 22 anos, veraneia com a família próximo à guarita 9. Segundo ela, ao entrar no mar a atenção é redobrada:

— É muito perigoso, tem que ter cuidado e atenção. Quase sempre o “repuxo” está forte e acaba sendo rápido para se afogar. As crianças também. Tenho uma filha de cinco anos e ela só entra no mar junto de mim.

Há quatro anos, a moradora de Porto Alegre Lia Munhoz, 56, veraneia na Praia da Cal. Para ela, o banho de mar é indispensável, mas apenas na beira para não correr risco.

— Não dá para entrar muito. Já que eu não sei nadar, o jeito é ficar onde eu dou pé. Mas tem dias que a correnteza está forte e não dá para arriscar nem assim — relata.

Leia Mais Praia no RS vai além do chocolatão e do nordestão! Teste seu conhecimento sobre o litoral gaúcho