Formulismo à francesa: Ligue 1 estuda adotar mata-mata 

Para quem abomina a fórmula de pontos corridos , a França está entregando um prato cheio. A Federação Francesa de Futebol apresentou no começo da semana uma proposta de alteração na fórmula do campeonato nacional, a Ligue 1 .

Em vez de todos contra todos e o time com mais pontos leva a taça, a FFF sugere que a competição ganhe um quadrangular final com os quatro melhores colocados ao final das 34 rodadas , formato de semifinal e final. A definição dos classificados às Copas europeias sairia da tabela da fase classificatória.

A proposta de mudança da FFF é motivada pela preocupação com a supremacia do PSG , campeão em 11 das últimas 13 temporadas. Nessa, a superioridade foi tamanha que o título veio na 28ª rodada .

O principal ponto, porém, é a crise vivida pela Ligue 1, que vem se arrastando com a queda na renovação dos direitos de TV . O contrato do ciclo 2019-2024 havia custado 714 milhões de euros à Amazon, e o presidente da Liga, Vincent Labrune, havia anunciado que só aceitaria negociar o ciclo 2024-2029 por 1 bilhão de euros.

Queda nos valores e insegurança

Só durante os Jogos Olímpicos, em Paris, é que a Ligue 1 conseguiu fechar a venda com a DAZN e a beIn Sports (canal do governo do Catar e primo do PSG, por conseguinte). Faltavam 15 dias para o começo da competição. Os clubes, que buscavam 1 bi de euros, tiveram de se contentar com 660 milhões (quase 40% menos).